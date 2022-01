Steigende Pegel in Lübeck und Travemünde: Feuerwehr warnt vor Hochwasser

Anzeige

Der Sturm durch Tief „Nadia“ hat sich beruhigt, doch die Pegel an der Ostsee steigen weiter an, wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichten. Demnach warnen die Einsatzkräfte vor Hochwasser in Lübecks Innenstadt und im Touristenort Travemünde. Es werde ab Sonntagabend mit einem „mittleren Hochwasser von etwa 1,20 Meter über Normalstand“ gerechnet.

Die Feuerwehr warnt die Anwohner und Anwohnerinnen laut der Zeitung per Lautsprecherdurchsagen, ihre Autos von Parkplätzen in tief liegenden Bereichen zu entfernen. Zudem werde die Warnung über die Warn-App Nina und beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gesendet.