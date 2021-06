Stehpaddlerin kämpft sich bei Unwetter 20 Kilometer durch die Ostsee

Mehr als zwei Stunden lang suchten am Dienstag Rettungsmannschaften nach einer vermissten Stehpaddlerin in der Ostsee. Sie war in der Lübecker Bucht unterwegs. Die Rettungskräfte fanden sie schließlich – im 20 Kilometer entfernten Boltenhagen.

30.06.2021, 11:04 Uhr