Stecken geblieben: Feuerwehr muss Studentin aus Wäschetrockner befreien

Hull. Ein Feuerwehreinsatz sorgt in der britischen Stadt Hull für Schlagzeilen. Dort war eine Studentin (21) als Mutprobe in einen Wäschetrockner geklettert und stecken geblieben. Drei Feuerwehrmänner waren am Ende nötig, um sie aus der misslichen Lage zu befreien.

Laut des Internetportals “Hull Live” hatte die Studentin einige Gläser Wein und Tequila mit ihren Mitbewohnern getrunken, als sie auf die rückblickend wenig gute Idee kam, auszuprobieren, ob sie in den Trockner passe. Gesagt, getan.

Als die 21-Jährige merkte, dass sie mit den Hüften in dem Elektrogerät feststeckte, begann sie, sich Sorgen zu machen: “Meine Arme fingen an, weh zu tun, während ich versuchte, mich aufrecht zu halten. Außerdem war es ziemlich heiß in dem Trockner”, sagte die 21-Jährige laut “Hull Live”. Ihre Mitbewohner hätten zwar versucht, sie aus dem Trockner zu ziehen, das gelang aber nicht. Als letzten Ausweg alarmierten die Freunde der Studentin schließlich die Feuerwehr: “Die retten schließlich auch Katzen von Bäumen, daher können sie auch Studenten aus Wäschetrocknern befreien”, so die Britin.

“Es war das Lustigste, was ich je gesehen habe”

Tatsächlich gelang es den Feuerwehrmänner schnell, die junge Frau zu befreien. Den Einsatz hätten sie laut der 21-Jährigen mit Humor genommen: “Sie waren liebenswert und lachten über die Situation.” Auch bei ihren Freunden sorgte die Situation für Erheiterung: “Es war das Lustigste, was ich je gesehen habe”, sagte ihre Mitbewohnerin, die das kuriose Geschehen filmte und einen Clip in sozialen Medien veröffentlichte. “Ich gehe für 20 Minuten ins Bett und dann ist plötzlich die Feuerwehr da, um sie aus dem Trockner zu ziehen”, sagte sie in dem Video.

Der Fall hatte am Ende sogar noch etwas Gutes: Für die Studenten gab es von der Feuerwehrleuten noch eine Einweisung, wie sie sich im Falle eines Feuers verhalten müssten.

RND/as