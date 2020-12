Staus an Weihnachten: Kaum Reiseverkehr wegen Corona-Lockdown

Anzeige

Anzeige

Der ADAC rechnet in den Tagen vor, während und nach Weihnachten angesichts des Corona-Lockdowns mit weniger Verkehr und Staus auf den Autobahnen als in den Vorjahren. „Angesichts der Corona-Pandemie und weitestgehend ausbleibenden Urlaubsreisen wird das Verkehrsaufkommen auch um die Weihnachtstage eher gering sein”, prognostiziert ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborgh gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Allerdings werden die Straßen trotz der Beschränkungen nicht vollständig leer sein”, sagte van Randenborgh weiter. Verwandtenbesuche bleiben unter Auflagen nämlich erlaubt. Die Feiertage selbst seien laut ADAC allerdings stauärmer als die meisten anderen Tage im Jahr.

Lkw-Fahrverbot in einigen Bundesländern über die Feiertage ausgesetzt

Neben Weihnachtsreisenden sind auch Berufspendler und Lkw-Fahrer unterwegs. „Auch mit Lastwagen-Verkehr ist zu rechnen, in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen dürfen LKW selbst an den Feiertagen fahren”, sagt van Randenborgh.

Anzeige

Kaum betroffen von erhöhtem Verkehrsaufkommen werden die Ballungszentren sein, weil keine Last-Minute-Geschenkejäger und Weihnachtsmarkt-Besucher unterwegs sind.

Verkehrsreichste Tage: 23. und 27. Dezember

Anzeige

Zu den verkehrsreicheren Tagen zählen Mittwoch, 23. Dezember, sowie Sonntag, 27. Dezember, so der ADAC. Für Behinderungen auf den Straßen könnte dieses Jahr das Wetter sorgen: Autofahrer müssen sich auf plötzlich auftretende Nebelfelder, überfrierende Nässe und Schneeglätte gefasst machen. Sind die Straßen glatt, ist die Staugefahr auch höher.

ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborgh empfiehlt: „Reisende sollten sich gut über die Regeln in dem jeweiligen Bundesland informieren, so gilt in Bayern eine nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr.”