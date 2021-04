Start in das neue Jagdjahr: Mehr Menschen in Deutschland wollen in der Corona-Zeit Jäger werden

Anzeige

„Jagen ist systemrelevant“, sagt Max Wilken. Deswegen dürfen Jäger auch bei aktuell in einigen deutschen Kreisen geltenden Ausgangssperren nachts oder am frühen Morgen jagen gehen, erklärt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das sei ein „triftiger Grund“. Der 26-Jährige, der beruflich einen Campingplatz im Kreis Cloppenburg betreibt, hat mitten in der Corona-Krise einen Jagdkurs gemacht und diesen im vergangenen Dezember mit dem Jagdschein erfolgreich abgeschlossen. Für ihn ist das Jagen ein Hobby.

Wilken ist nicht der Einzige, der die Pandemie dafür genutzt hat. „18.820 Frauen und Männer haben sich im Jahr 2020 der staatlichen Jägerprüfung gestellt“, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Jagdverbands (DJV). Das seien annähernd so viele wie im Jahr zuvor, doch stünden coronabedingt noch viele ausgefallene und verschobene Prüfungen aus – einen Jagdkurs haben im vergangenen Jahr nach Einschätzung des Verbandes also deutlich mehr Menschen gemacht als noch 2019. Einige von ihnen warten nur noch auf die abschließende Prüfung, die sie dann offiziell zu Jägern macht.

Hauptmotivation vieler Jagdschüler ist das Naturerlebnis

Liegt dieses ansteigende Interesse an der Jagd daran, dass die Menschen in der Pandemie einfach mehr Zeit für ein neues Hobby haben? „Das Hauptargument für einen Jagdschein ist oft das Naturerlebnis“, berichtet Torsten Reinwald, Pressesprecher des DJV, dem RND. Das passe natürlich auch zur Corona-Zeit, in der die Menschen durch Homeoffice und wegfallende Veranstaltungen viel mehr zu Hause seien und Sehnsucht nach Natur hätten. „Corona wird die Zunahme an Jagdschülern vermutlich befeuern“, prognostiziert er. Generell verzeichnet die Branche einen Anstieg: Laut DJV ist die Zahl der Prüflinge 2020 im Vergleich zum Jahr 2009, also vor elf Jahren, um ganze 95 Prozent gestiegen.

Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. © Quelle: Philipp von Recklinghausen/DJV

Doch aktuell liegen Jagdkurse und -prüfungen in vielen Bundesländern durch den Lockdown auf Eis. „Es sind noch viele in der Warteschleife“, berichtet Reinwald. Viele Prüfungen seien mit Bekanntgabe des Lockdowns im November und Dezember auf das Frühjahr verschoben worden – doch wann es da weitergehe, sei noch unklar.

Jagdkurse und -prüfungen liegen wegen des Lockdowns auf Eis

Der 26-jährige Wilken ist froh, dass er seinen Jagdschein noch wie geplant im Dezember nach einem dreiwöchigen Intensivkurs an der Jagdschule Emsland abschließen konnte. „Bei uns standen die Prüfungen auch auf der Kippe“, erzählt er. Der Lockdown sei wenige Tage zuvor bekannt gegeben worden, sie hätten die Prüfungen dann aber noch machen dürfen. „Seitdem gab es dort aber auch keine Kurse und Prüfungen mehr“, berichtet er. Für diejenigen, die zwar noch den Kurs hätten machen können, nicht aber die Prüfung am Ende, sei das sehr ärgerlich. „Man lernt sehr viel dafür, es sind mehr als 2700 theoretische Fragen, die man beantworten können muss, und wenn sich das immer wieder verschiebt, muss man auch immer wieder neu lernen.“ Ganz abgesehen davon, dass dann auch die praktische Erfahrung fehle.

Auch für ihn stünde bei der Jagd im Fokus, „mit Natur und Tieren im Einklang“ zu sein. Schon sein Vater und sein Opa seien Jäger gewesen, erzählt Wilken. Deshalb habe er sich auch schon vor der Corona-Pandemie dazu entschieden, den Kurs zu machen. „Von der Gesellschaft wird bei der Jagd oft nur das Töten der Tiere gesehen, aber für mich gehört auch das Lernen über Natur und Tiere dazu“, erklärt er. Als Jäger habe man eine „sehr verantwortungsbewusste Rolle“: Es gehe nicht nur um das Erlegen. Jäger würden in Notzeiten auch Tiere füttern. Durch das Jagen von Füchsen werde auch dafür gesorgt, dass der Hasenbestand – der den Fuchs als natürlichen Feind hat – nicht zu gering werde. Auch Seuchen wie aktuell die Afrikanische Schweinepest würden durch die Jagd eingedämmt.

Jagd auch in Zeiten von Corona wichtig

Dass die Jagd auch in Zeiten von Corona nicht an Bedeutung verliert, betont auch DJV-Pressesprecher Reinwald – allein wegen der nötigen Regulierung des Wildbestandes. Doch ganz uneingeschränkt in der Corona-Zeit blieb auch die Jagd nicht. „Es gab letztes Jahr Unsicherheiten und Einschränkungen bei Drückjagden“, erklärt er und spricht damit die Treibjagd an. So habe es zwischenzeitig keine klaren Vorgaben dazu gegeben, teilweise sei es verboten worden – das Ergebnis: „Fast 60 Prozent der Drückjagden in der zurückliegenden Saison sind weggefallen.“ Aktuell sei das aber kein Thema, weil Drückjagden vor allem im nun endenden Winterhalbjahr durchgeführt werden.

Nun stehen vor allem die sogenannten Ansitzjagden an, die normalerweise sowieso nicht in Gruppen gemacht werden und daher coronakonform sind. Nur dass gemütliche Beisammensein hinterher fällt weg. „Das Gesellige ist im Moment nicht möglich“, sagt Reinwald. Doch die Pandemie hat auch eine andere Auswirkung: Die Menschen sehen plötzlich auch in den Städten häufiger mal Wildtiere wie beispielsweise Füchse, Waschbären oder Wildschweine. Der DJV-Pressesprecher glaubt nicht, dass das daran liegt, dass die Tiere plötzlich von den Wäldern in die Städte pilgern, sondern eher, dass Tiere, die sowieso schon in Städten sind, häufiger mal am Tag an ruhigen Stellen herauskommen – und von Menschen gesehen werden, die nun häufig zu Hause seien. „In Berlin sieht man jetzt ab und zu auch mal tagsüber einen Fuchs über eine verkehrsarme Straße huschen“, erzählt Reinwald aus eigener Erfahrung.

Viele Wildunfälle an Ostern 2020 – wird das auch dieses Jahr wieder passieren?

Es gibt aber auch einen negativen Effekt durch die aktuell sehr verbreitete Sehnsucht nach Natur, die sich bei den meisten Menschen dann doch eher durch Spaziergänge als durch das Absolvieren eines Jagdscheins äußert. „Letztes Jahr hatten wir im Revier um die Osterzeit so viele Wildunfälle wie noch nie“, berichtet Reinwald. Das habe daran gelegen, dass die Menschen viel mehr als sonst die Wälder entdeckt und dort Tiere aufgescheucht hätten, die dann auf die Straßen geflüchtet wären. Das könnte auch dieses Ostern wieder passieren – den Menschen bleibt auch dieses Jahr nicht viel anderes als spazieren gehen über die Feiertage übrig.