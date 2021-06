Starkregen, Gewitter, Sturmböen: Unwetter haben viele Teile Deutschlands im Griff

Anzeige

Am Wochenende verursachten Gewitter und Starkregen vor allem im Westen Deutschlands viele Einsätze der Feuerwehr. In Köln gab es nach Angaben eines Sprechers 244 witterungsbedingte Einsätze in der Nacht zu Sonntag. Hauptsächlich ging es dabei um vollgelaufene Keller. Verletzt worden sei niemand.

Im Rhein-Sieg-Kreis wurde die Feuerwehr zu 120 Einsätzen in der Nacht gerufen. In Rheinland-Pfalz gerieten nach Blitzeinschlägen drei Dachstühle in Brand.

Sturmböen in Rheinland-Pfalz

Heftige Gewitter, Sturmböen und Starkregen haben die Feuerwehr auch im Norden von Rheinland-Pfalz gefordert. Wie ein Sprecher am Sonntag sagte, pumpten Einsatzkräfte etwa im Kreis Ahrweiler und in der Region rund um Cochem zahlreiche überschwemmte Keller aus und beseitigten Geröll und umgestürzte Bäume von den Straßen. Verletzte habe es einer ersten Einschätzung zufolge aber nicht gegeben.

Außerdem hätten nach Blitzeinschlägen drei Dachstühle in Flammen gestanden. „Feuerwehrleute, die im Einsatz waren, haben von einer enormen Blitzdichte gesprochen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Es habe ungewöhnlich oft kurz hintereinander geblitzt.

Im Kreis Neuwied sicherten Einsatzkräfte beispielsweise auch eine defekte Stromleitung, die sich an einem Dachträger gelöst hatte. Wie die Feuerwehr mitteilte, drang außerdem Wasser in Gebäude ein. In Koblenz seien die Schäden weitaus geringer als etwa im Kreis Ahrweiler ausgefallen, sagte ein Sprecher der Wehr. „Mit acht Einsätzen ist die Stadt glimpflich davongekommen“, fügte er hinzu.

Unwetter zieht in den Süden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass sich im Lauf des Sonntags Schauer oder Gewitter vor allem von Franken über Ostthüringen bis an die Oder ausbreiten. Am Nachmittag und am Abend ziehen Gewitter dann von Frankreich und der Schweiz nach Süden und in den Südwesten Deutschlands, wie es heißt. Mit Starkregen, Hagel und Orkanböen muss demnach gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 37 Grad. Die höchsten Werten dürften im Osten gemessen werden. An der Nordsee und in der Eifel bleibt es etwas kühler.

In der Nacht ziehen vom Südwesten und dem Süden kräftige, teils unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über die Mitte nach Norden, teilten die Meteorologen mit. Auch im Westen und im Nordwesten der Republik dürften gebietsweise Starkregen, Sturmböen und Hagel niedergehen. Im Südosten sowie an Oder und Neiße bleibe es hingegen meist trocken.

Waldbrandgefahr steigt

Von Tag zu Tag steigt derzeit auch vielerorts die Gefahr von Waldbränden. Bei dem bisher größten Brand in Brandenburg seit Beginn der Saison kämpften Feuerwehrleute auf einer Fläche von zehn Hektar bei Bötzow (Oberhavel) nordwestlich von Berlin gegen die Flammen. Bis auf drei Kreise galt in Brandenburg am Samstag nach Angaben des Umweltministeriums landesweit die höchste Gefahrenstufe fünf. Auch in anderen Bundesländern kam es bereits zu Bränden.

Montag startet mit dichten Wolken

Der Montag startet dem DWD zufolge im Nordwesten Deutschlands mit dichten Wolken und schauerartigem Regen. Später treten im Südwesten gebietsweise kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auf, wie es heißt. Gleichzeitig bleibe es am ersten Tag der Woche schwülwarm mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 31 Grad. Im Osten klettern die Temperaturen auf 33 Grad, für die Nordsee prognostiziert der DWD etwa 19 Grad.