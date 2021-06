Starkes Erdbeben erschüttert Westen Perus

Anzeige

Anzeige

Lima. Ein starkes Erdbeben hat die peruanische Hauptstadt Lima am späten Dienstagabend (Ortszeit) erschüttert. Das Zentrum des Erdstoßes mit der Stärke 6,0 lag in der Nähe des rund 80 Kilometer entfernten Pazifik-Küstenortes Mala in einer Tiefe von rund 32 Kilometern, wie das Geophysikalische Institut des südamerikanischen Landes mitteilte. Gefahr durch einen Tsunami bestehe nicht.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 5,8. Ersten Medienberichten zufolge lagen den Behörden zunächst keine Meldungen über größere Schäden oder Verletzte vor. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.