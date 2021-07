Starke Explosion nahe des Flughafens von Bangkok – 21 Verletzte

Anzeige

Bangkok. In Thailand ist es in einer Chemiefabrik zu einer schweren Explosion gekommen. Mindestens 21 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“ am Montag. Die Fabrik in Samut Prakan am südöstlichen Stadtrand von Bangkok habe Plastikschaum hergestellt. In umliegenden Wohngegenden soll es zu schweren Schäden gekommen sein, als die Produktionsstätte in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache explodierte. Anschließend brach ein Großbrand aus, den die Feuerwehr erst am frühen Morgen unter Kontrolle bringen konnte.

Auf dem Gelände der Ming Dih Chemical Company seien in fünf oder sechs Lagerhallen etwa 50 Tonnen Chemikalien gelagert worden, hieß es. Die Fabrik im Distrikt Bang Phli liegt in der Nähe des Großflughafens Suvarnabhumi International Airport. Die Druckwelle erschütterte auch einen der Terminals, wie die thailändischen Behörden mitteilten. Anwohner im Umkreis von fünf Kilometern seien evakuiert worden, weil die Gefahr bestand, dass tausende Liter Chemikalien auslaufen und weitere Explosionen verursachen könnten. In Schulen und Regierungsgebäuden wurden Notunterkünfte eingerichtet. Der Flugverkehr war nach Angaben der Flughafens nicht beeinträchtigt.

Auf Fotos thailändischer Medien waren Feuerwehrleute zu sehen, die über verbogene Metalltrümmer kletterten, um mit ihren Löschschläuchen nahe genug an den Brand heranzukommen. Auf anderen Aufnahmen waren zerschmetterte Fenster und Trümmer auf den Straßen zu sehen. Stunden später erklärte die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle. Freiwillige suchten nach möglichen weiteren Verletzten.