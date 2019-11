Anzeige

Rom. In Italien hat es in Avezzano, östlich von Rom, ein Erdbeben gegeben. Laut "La Repubblica" hatte das Beben gegen 18.35 Uhr die Stärke 4,4. Menschen seien auf die Straße gelaufen, Schäden sind bislang nicht bekannt. Das Beben habe sich in 10 Kilometern Tiefe ereignet, das Epizentrum soll fünf Kilomenter von Balsorano Vecchio befinden.

Da es bereits am Morgen ein leichtes Vorbeben gab, waren Schulen geschlossen worden.

