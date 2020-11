Ställe beschmiert und 90 Rinder freigelassen – Belohnung für Täterhinweise

Anzeige

Oldisleben. Unbekannte haben in Oldisleben (Kyffhäuserkreis) in einem Landwirtschaftsbetrieb mehrere Ställe geöffnet und 90 Rinder freigelassen. Ein junger Bulle stürzte dabei am Wochenende in Oldisleben in eine Jauchegrube und konnte sich nicht selbst daraus befreien, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr befreite das unverletzte Tier aus seiner misslichen Lage.

Rinder wieder eingefangen

Die in der Nacht von Freitag auf Samstag entlaufenen Rinder konnten innerhalb kurzer Zeit wieder eingefangen werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hinterließen die unbekannten Täter an Gebäuden und einem Fahrzeug Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen. Sie sucht nun mögliche Zeugen des Vorfalls. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat der Landwirt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.