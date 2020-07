Staatsanwältin: Ein Opfer des Berliner Serienvergewaltigers ist minderjährig

Anzeige

Berlin. Das erste Opfer des mutmaßlichen Serienvergewaltigers von Berlin und Umgebung ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft minderjährig. Wie Staatsanwältin Katrin Frauenkron am Mittwoch weiter mitteilte, soll der 29-Jährige bei drei besonders schweren Vergewaltigungen verschiedene gefährliche Werkzeuge benutzt haben, um seine Opfer einzuschüchtern.

In Berlin und Brandenburg hatte die Polizei hinter mehreren Vergewaltigungen seit Mitte Juni denselben Mann vermutet. Vor der jüngsten Vergewaltigung in der Nähe von Potsdam soll er zwischen dem 12. und 30. Juni sieben Taten begangen haben. Am Dienstag fasste die Polizei einen Verdächtigen.