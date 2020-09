Sri Lanka: Kapitän von in Brand geratenem Öltanker muss vor Gericht

Anzeige

Colombo. Der Kapitän eines Öltankers, der gut eine Woche lang vor Sri Lanka gebrannt hat, muss sich vor Gericht verantworten. Als Schiffsführer werde er dafür verantwortlich gemacht, dass Treibstoff ausgelaufen sei und das Meer verschmutzt habe, teilten Gerichtsmitarbeiter am Donnerstag mit. Der 60-Jährige müsse am übernächsten Montag (28. September) vor ein Gericht in der Hauptstadt Colombo.

Im Maschinenraum des in Panama registrierten Ölfrachters „New Diamond“ hatte es vor zwei Wochen eine Explosion und einen anschließenden Brand gegeben. Dabei ist Treibstoff ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen stammt es aus dem Benzintank des Schiffs, nicht aber von den 270.000 Tonnen geladenem Öl. Das Schiff sollte das Öl von Kuwait nach Indien bringen.

Greenpeace warnt vor enormer ökologischer Gefahr

Nun will Sri Lanka den Frachter an Schlepper-Schiffen befestigt auf dem Meer dümpeln lassen bis dessen Firma ihn von dort abholt, wie die Behörde Sri Lankas, die für den Schutz der Meeresumwelt zuständig ist, sagte. Der südasiatische Inselstaat wolle das Öl nicht selbst von dem Tanker abpumpen, weil er keine geeigneten Raffinerien für das Öl oder Lagermöglichkeiten habe. Die Behörde sagte, dass zurzeit keine Gefahr einer Ölpest mehr drohe, weil das Leck am Benzintank geflickt sei und der Ort, wo sich das geladene Öl befinde, nicht beschädigt sei.

Das sieht Greenpeace anders. „Auch zwei Wochen nach der Havarie geht von diesem Tanker eine enorme ökologische Gefahr aus“, sagte Christian Bussau, ein Meeresbiologe der Umweltorganisation. „Es ist unverantwortlich, das Schiff nicht sofort in einen Hafen zu schleppen und das Öl abzupumpen.“