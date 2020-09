Anzeige

Colombo. Auf einem vor der Küste Sri Lankas liegenden Öltanker ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte auf anderen Schiffen und in Hubschraubern bekämpften am Dienstag die Flammen, teilte die Marine mit. Erst am Sonntag hatten sie ein über drei Tage brennendes Feuer auf dem Tanker “New Diamond” gelöscht.

Das Schiff transportiert fast zwei Millionen Barrel Rohöl und sri-lankische Regierungsmitarbeiter haben vor massiven Umweltschäden gewarnt, sollte das Öl ausfließen oder der Tanker explodieren. Das erste Feuer entstand laut Marine in einem Motorraum, breitete sich aber nicht auf den Lagerbereich aus.

Starke Winde und extreme Temperaturen machen das Löschen schwierig

Das zweite Feuer habe die Stärke des vorherigen erreicht; es sei zwar eingedämmt, aber die Flammen seien noch da, sagte Marinesprecher Indika de Silva. Starke Winde, extreme Temperaturen und Funken hätten es entzündet. Schiffe, Schlepper, Hubschrauber aus Sri Lanka sowie aus Indien waren im Einsatz.

Der Tanker liegt laut Marine derzeit etwa 55 Kilometer vor der sri-lankischen Küste. Er war auf dem Weg vom kuwaitischen Mina Al Ahmadi zum indischen Hafen Paradip, wo die staatliche indische Ölgesellschaft eine Raffinerie betreibt. Durch die erste Explosion ist Öl ins Meer gelaufen, Experten fürchten, dass bis zu 270.000 metrische Tonnen in den Ozean fließen.

Es ist bereits das zweite Öl-Unglück im Indischen Ozean binnen weniger Wochen: Ende Juli havarierte ein Tanker vor der Küste der Insel Mauritius, auch hier lief tonnenweise Öl ins Meer. Seither werden immer wieder tote Fische und Delfine an Land gespült.