Elefanten fressen Plastikmüll auf Deponie in Sri Lanka und sterben

Pallakkadu. Plastikmüll einer offenen Deponie im Osten von Sri Lanka bedroht das Leben von Elefanten in der Region. Nachdem am Wochenende erneut zwei Tiere tot aufgefunden worden waren, erklärte ein Tierarzt am Freitag, die Elefanten hätten Untersuchungen zufolge große Mengen Plastik verschluckt. In den vergangenen Jahren starben etwa 20 Elefanten, die in der Deponie im Dorf Pallakkadu Plastikmüll gefressen hatten.

„Polyäthylen, Lebensmittelverpackungen, Plastik, andere unverdauliche Stoffe und Wasser waren die einzigen Dinge, die wir bei der Obduktion sehen konnten“, sagte der Wildtier-Veterinär Nihal Pushpakumara. „Normale Nahrung, die Elefanten fressen und verdauen, war nicht zu sehen.“ Die Elefanten nähmen nicht nur Plastik, sondern auch scharfkantige Gegenstände auf, die ihr Verdauungssystem schädigten. Dann könnten sie nicht mehr fressen und würden zu schwach, um ihren Körper aufrecht zu halten. „Wenn das passiert, können sie weder Nahrung noch Wasser zu sich nehmen, was ihren Tod beschleunigt.“

Zahl der Elefanten in Sri Lanka schrumpft

Elefanten werden in Sri Lanka verehrt, sind aber auch bedroht. Ihre Zahl schrumpfte von etwa 14.000 im 19. Jahrhundert auf 6.000 im Jahr 2011, wie die erste Elefantenzählung des Landes damals ergab. Durch den Verlust ihres natürlichen Lebensraums sind sie zunehmend gefährdet. Viele wagen sich auf der Suche nach Nahrung näher an menschliche Siedlungen heran, und einige werden von Wilderern oder Landwirten getötet.

Bereits 2017 kündigte die Regierung an, Abfall in der Nähe von Schutzgebieten zu recyceln und elektrische Zäune zu errichten, um Elefanten fernzuhalten. Beides wurde bisher nicht vollständig umgesetzt.