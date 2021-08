Spurlos verschwunden: Mutter von vermisster 14-Jähriger wendet sich mit Video an die Öffentlichkeit

Anzeige

Seit Freitagnachmittag, dem 30. Juli, wird Luna B. aus Geiselbach vermisst. Nach Angaben des Münchner Merkurs stellt die Polizei die Suche nach dem Mädchen ein, nachdem sie am Wochenende mit örtlichen Feuerwehren und der Bergwacht eine große Suchaktion gestartet hatte. Die Mutter des Mädchens wendet sich nun hilfesuchend mit einem Video an die Bevölkerung.

Appell an Bevölkerung

Unter Tränen und mit immer wieder abbrechender Stimme appelliert die Mutter von Luna B.: „Wer Luna irgendwo gesehen hat oder denkt, er könnte sie gesehen haben, bitte meldet euch bei der Polizei”. Zudem solle jeder das Video teilen - deutschlandweit. Das Mädchen ist „circa 160 Zentimeter groß” und sehr schlank. Darüber hinaus habe sie lange dunkle Haare und trage eine Zahnspange. Bekleidet sei sie mit einem schwarzen Adidas-Pullover mit weißen Streifen, einer grauen Trainingshose und schwarzen Nike „Jordan” Schuhen.

Mehr als 360 Einsatzkräfte der Polizei, der örtlichen Feuerwehren und Bergwachten haben am Wochenende nach Luna B. gesucht, berichtet „BR24″. Es kamen sowohl Spürhunde und Motorräder der Polizei wie auch Drohnen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) zum Einsatz. Jedoch ohne Erfolg: Die Polizei stellt die Suche nun ein. Gegenüber dem Münchner Merkur teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mit: „Irgendwann ist alles abgesucht”. Allerdings bittet die Polizei Unterfranken nun über Twitter die Bevölkerung um Hilfe bei der Fahndung.

Luna B. gilt seit dem 30. Juli als vermisst. © Quelle: Polizei Unterfranken

Luna B. verließ am 30. Juli gegen 16.30 Uhr das Haus ihrer Eltern in Geiselbach. Anschließend verliert sich die Spur an der Bushaltestelle des Nachbarorts Hofstädten. Bis dorthin konnten die Rettungshunde der Polizei die Spur der 14-Jährigen nachverfolgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie in den Bus gestiegen ist. Nur wo fuhr sie hin? Der Polizei liegen bisher keine Hinweise auf eine Straftat vor. Wer die Teenagerin gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0 60 23 94 40 mit der Polizei Alzenau in Verbindung setzen.