Spurensuche nach Explosion in Beirut: Wie eine gefährliche Fracht im Libanon landete

Moskau. Boris Prokoschew konnte sich auf die E-Mail in seinem Postfach erst keinen Reim machen. Er sei der Kapitän des Schiffes mit jener riesigen Ladung Ammoniumnitrat gewesen, die in dieser Woche im Beiruter Hafen so folgenschwer detonierte, hieß es in der Nachricht, die ihm ein Journalist schickte. “Ich verstand gar nichts”, gibt Prokoschew unumwunden zu. Das Ganze ist eine Weile her, er lebt inzwischen als Rentner in Werchnee Buu, einem 1300 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Dorf.

In der Betreffzeile der Mail ging es um die "MV Rhosus", ein Schiff, für dessen Steuerung Ex-Kapitän Prokoschew nach eigenen Angaben nie bezahlt wurde. Daher habe er beim Lesen der Nachricht erst gedacht, dass er jetzt vielleicht endlich sein Geld bekomme, sagt er.

Aber der Reihe nach.

2012 kaufte der russische Geschäftsmann Igor Gretschuschkin das Frachtschiff "MV Rhosus" dem zyprischen Händler Charalambos Manoli ab. Ein Jahr später sei er in der Türkei als Kapitän zur Schiffscrew gestoßen, nachdem die vorangegangene Besatzung wegen unbezahlter Löhne gekündigt habe, berichtet Prokoschew. Bald habe er den Auftrag bekommen, die gefährliche Ammoniumnitrat-Ladung von Georgien nach Mosambik zu bringen. Für den Deal habe Gretschuschkin eine Million Dollar bekommen, erzählt Prokoschew.

Einfuhr von Ammoniumnitrat nach Mosambik ist nichts Ungewöhnliches

Endabnehmer der Fracht sollte das Unternehmen Fábrica de Explosivos de Moçambique sein, das mehrheitlich dem portugiesischen Konzern Moura Silva e Filhos gehört, das auf Explosivmaterial spezialisiert ist. Die Einfuhr von Ammoniumnitrat nach Mosambik ist nichts Ungewöhnliches. Dort wird es für die Düngemittelherstellung oder als Sprengstoff in Steinbrüchen und Kohlengruben genutzt.

Doch an ihrem planmäßigen Ziel - der mosambikanischen Hafenstadt Beira - sollte die "MV Rhosus" nie ankommen.

Stattdessen machte das Frachtschiff einen spontanen Abstecher nach Beirut, weil Schiffseigner Gretschuschkin mit Schulden gekämpft und auf zusätzliche Einnahmen im Libanon gehofft haben soll. Die "MV Rhosus" sollte dort mehrere Komponenten von schwerem Gerät abholen. Die Sache hatte nur einen Haken: Die zusätzliche Fracht entpuppte sich als so schwer, dass die Crew sie nicht aufs Schiff laden wollte. Schon bald darauf setzten die libanesischen Behörden die "MV Rhosus" fest, weil keine Hafensteuer entrichtet wurde. Den Hafen sollte das Schiff nicht mehr verlassen.

Mehr als 140 Todesopfer nach gewaltiger Explosion

Prokoschew und drei andere Besatzungsmitglieder waren gezwungen, an Bord zu bleiben. Grund waren Einwanderungsbeschränkungen. Elf Monate hätten sie am Ende auf der "MV Rhosus" ausharren müssen, Proviant und andere Versorgungsgüter seien knapp geworden, sagt der Ex-Kapitän. Und Geschäftsmann Gretschuschkin habe sie ihm Stich gelassen, ohne die Löhne oder die Schulden beim Hafen zu bezahlen. Die Hafenmitarbeiter hätten sie aus Mitleid mit Essen versorgt.

Irgendwann habe er etwas Treibstoff verkauft und mit dem Geld Anwälte angeheuert, die 2014 die Freilassung der Besatzung erwirkt hätten, schildert Prokoschew. In dem Antrag beim Gericht wird eine akute Bedrohung angeführt, mit der die Crew "angesichts der gefährlichen Art der Fracht konfrontiert" sei, wie es in einem Artikel der Juristen von 2015 heißt, den die Webseite shiparrested.com publik machte. Sie liefert Informationen über Festsetzungen von Schiffen.

Die Ammoniumnitrat-Ladung sei in eine Lagerhalle im Hafen gebracht worden, nachdem die Crew von Bord gegangen und 2014 in die Ukraine zurückgekehrt sei, so Prokoschew. Dort blieb die Fracht auch - bis sie am Dienstag offenbar in Verbindung mit einem Feuer hochging. Mehr als 140 Menschen kamen durch die gewaltige Explosion um, mehr als 5000 weitere wurden verletzt. Weite Teile Beiruts wurden dem Erdboden gleichgemacht.

Zorn der Libanesen richtet sich vor allem gegen eigene Behörden

Und was wurde aus der "MV Rhosus"? Prokoschew sagt, das Schiff sei etliche Jahre nach dem Weggang der Crew gesunken. Es habe ein Loch im Rumpf gehabt, regelmäßig habe die Besatzung Wasser abpumpen müssen, um es auf See zu halten. Doch der zyprische Geschäftsmann Manoli, Eigentümer der "MV Rhosus" vor deren Erwerb durch Gretschuschkin, stellt es anders dar: Das Schiff sei bis zuletzt im Hafen von Beirut vor Anker gelegen und bei der Explosion zerstört worden. Auf Fotos von der Verwüstung habe er Wrackteile gesehen, sagte Manoli.

Wie ein Polizeisprecher in Zypern mitteilte, ist Geschäftsmann Gretschuschkin auf Geheiß des libanesischen Büros von Interpol inzwischen verhört worden. Festgenommen worden sei er bisher nicht.

Nach der Tragödie richtet sich der Zorn vieler Libanesen vor allem gegen die eigenen Behörden, die die jahrelange Hafenlagerung der hoch entzündlichen Chemikalie zugelassen hatten. Prokoschew hat Mitleid mit den Opfern. "Es ist sehr schlimm, dass Leute sterben mussten. Sie hatten damit nichts zu tun", sagt der 70-Jährige. Die libanesische Regierung habe diese Situation herbeigeführt.