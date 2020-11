Spuckattacke: Betrunkener randaliert ohne Mund-Nasen-Schutz in Tankstelle

Anzeige

Backnang. Betrunken und ohne Atemschutzmaske hat ein Mann in einer Tankstelle in Backnang (Rems-Murr-Kreis) randaliert. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bespuckte der 38-Jährige die Plexiglasscheibe am Tresen und verhielt sich gegenüber den Mitarbeitern uneinsichtig.

Mann bedroht Polizei mit Tapetenmesser

Als die Polizei am Mittwochabend hinzu kam, verstärkte sich das aggressives Verhalten des Mannes - er zog ein Tapetenmesser und zeigte damit in Richtung eines Beamten. Daraufhin fixierten die Polizisten den Mann, und er wurde in Gewahrsam genommen.