Spritzen lassen und fünf Millionen Dollar gewinnen: Lotterie für Impfwillige in New York

Albany. Zur Förderung der Impfbereitschaft gegen das Coronavirus setzt der US-Staat New York auf Rubbellose mit einem potenziellen Millionengewinn. Wer sich in einer von zehn ausgewählten staatlichen Impfstätten in der kommenden Woche eine Spritze verabreichen lässt, erhält ein solches Los. Das Pilotprogramm laufe von kommendem Montag bis zum Freitag, die Preise reichten von 20 Dollar bis zu fünf Millionen Dollar (vier Millionen Euro), sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag.

„Es ist eine Situation, in der jeder gewinnt“, erklärte Cuomo in Buffalo. Die Chance auf einen Preis liege bei eins zu neun. Laut einer Presseerklärung sind Bewohner des Staats ab 18 Jahren teilnahmeberechtigt. New York folgt damit anderen US-Staaten wie Ohio, die bereits ähnliche Lotterie-Initiativen ergriffen haben.

In New York sind etwa 43 Prozent der 20 Millionen Bewohner voll geimpft. Der Staat liegt damit über dem US-Durchschnitt von 37,8 Prozent. Doch laut Cuomo hat sich das Impftempo zuletzt verlangsamt.