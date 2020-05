Spott über lange Schlangen vor Louis Vuitton-Shops: “Eure Kurzarbeit kotzt mich an”

Anzeige

“Geschlossen” - ein Schild mit dieser Aufschrift prangt wegen der Coronavirus-Pandemie wochenlang in Schaufenstern von sogenannten nicht systemrelevanten Geschäften. Inzwischen gibt es erste Lockerungen, in Deutschland dürfen Läden mit einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen, in Österreich sind seit Samstag sogar alle Geschäfte wieder offen. Ausgerechnet vor Shops der Luxusmarke “Louis Vuitton” sorgt das am Wochenende für lange Schlangen, bei Twitter werden Fotos aus Stuttgart und Wien vielfach geteilt und kommentiert. Nutzer berichten von ähnlichen Szenen in Frankfurt oder Berlin. Die Reaktionen reichen von Spott bis Fassungslosigkeit.

“Spätrömische Dekadenz, Stuttgart und Wien”, schreibt der Autor und Journalist Hasnain Kazim bei Twitter zu zwei Fotos, die die Schlagen vor den “Louis Vuitton”-Läden in den beiden Städten zeigen. Zu sehen sind Menschen, teils mit Atemschutzmasken, teils ohne, die geduldig auf den Einlass in die Shops warten.

Spätrömische Dekadenz, Stuttgart und Wien. (Fotos: Priya Bathe, Waltraud Langer) pic.twitter.com/fPazJiD4RY — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) May 3, 2020

Ein anderer Nutzer teilt ebenfalls ein Foto aus Wien, auf dem Dutzende Menschen vor dem Luxusgeschäft Schlange stehen. “Die prokapitalistische Demonstration findet heute vor Louis Vuitton am Tuchlauben statt”, schreibt er dazu.

Die prokapitalistische Demonstration findet heute vor Louis Vuitton am Tuchlauben statt. pic.twitter.com/Qe8ZBmNxDM — grisutheguru (@grisutheguru) May 2, 2020

“Neue Akzente”, schreibt die ORF-Journalistin Waltraud Langer auf Twitter zu Fotos von langen Schlangen vor Louis Vuitton und einer Eisdiele. “Nur die Schlange vor dem Eisgeschäft gab es immer.”

Wien, 1. Bezirk. Neue Akzente. Nur die Schlange vor dem Eisgeschäft gab es immer. pic.twitter.com/GPIpTihsHH — waltraud langer (@wlanger) May 2, 2020

“Die größte Schlange, die ich seit Wochen gesehen habe: heute vor Louis Vuitton”, berichtet wieder ein anderer Wiener.

Die größte Schlange, die ich seit Wochen gesehen habe: heute vor Louis Vuitton. — Oliver Pink (@OliverPink1) May 2, 2020

Eine andere Nutzerin kommentiert seinen Post mit reichlich Spott: “Wie oft hab ich die vergangenen Wochen gedacht: “Verdammt, in den 1.200-Euro-Puschen der letztjährigen Louis-Vuitton-Kollektion kann ich mich doch im #Homeoffice und in Videokonferenzen gar nicht mehr blicken lassen!””

Wie oft hab ich die vergangenen Wochen gedacht: "Verdammt, in den 1.200-Euro-Puschen der letztjährigen Louis-Vuitton-Kollektion kann ich mich doch im #Homeoffice und in Videokonferenzen gar nicht mehr blicken lassen!" #Schlange #Geschäfte https://t.co/Mdn44CvsDu — #SocialDistancing 🎼 Mo♫ika ♬aria (@3mausimhaus) May 2, 2020

Drastisch beschreibt die Szenen ein weitere Twitter-Nutzer: “Ohne Maske oder mit Maske unterm Kinn zu Louis Vuitton. Hier sehen sie den Tod Europas aufgrund der eigenen Dekadenz.”

Ohne Maske oder mit Maske unterm Kinn zu Louis Vuitton. Hier sehen sie den Tod Europas aufgrund der eigenen Dekadenz. https://t.co/5LJoDkqMHZ — Angel Usunov (@AUsunov) May 2, 2020

Der österreichische Autor und Datenschutzaktivist Max Schrems kommentiert spöttisch: “Eure Kurzarbeit kotzt mich an - ich geh mal #LuxusFrustShoppen...”

"Eure Kurzarbeit kotzt mich an - ich geh mal #LuxusFrustShoppen... " https://t.co/u8DaxpRPRW — Max Schrems 🇪🇺🇦🇹 (@maxschrems) May 2, 2020

Auch in Frankfurt wollen viele am Wochenende offenbar die Möglichkeit nutzen, im gehobenen Preissegment zu shoppen - auch wenn sie dafür lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. “100m-Schlange vor dem Louis-Vuitton-Laden, dem Dior- und dem Gucci-Geschäft. Eben gesehen, Frankfurter Goethestraße.Wohl gemerkt: im Regen”, schreibt ein Nutzer.

100m-Schlange vor dem Louis-Vuitton-Laden, dem Dior- und dem Gucci-Geschäft. Eben gesehen, Frankfurter Goethestraße.

Wohl gemerkt: im Regen.



Leude, wenn Ihr's so nötig habt, Euer Geld loszuwerden - ich würd mich anbieten, bevor Ihr Euch da einen Schnupfen holt. — Julia2020 (@Ju_Schopferer) May 2, 2020

Auch in Berlin spielen sich offenbar ähnliche Szenen ab: “Sehe gerade Bilder aus Berlin...Die Dummheit steht Schlange vorm Louis Vuitton Shop”, schreibt ein Nutzer.