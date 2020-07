Sportwagen rammt Autos: Sechs Verletzte

Mehrere Verletzte und Schwerverletzte: Rentnerin (81) rast in Essen mit Auto in Menschengruppe

In Essen soll eine Rentnerin an einer Straßenbahnhaltestelle in eine Menschengruppe gerast sein. Es gibt mehrere Verletzte, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.