Nürnberg. Ein Mann hat in der Nürnberger U-Bahn am Freitag eine Pistole gezeigt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizisten hätten bei der Kontrolle der Fahrgäste in einem Zug der U-Bahnlinie 1 vorsichtshalber ihre Waffen gezogen, ehe sie den Verdächtigen ausfindig machen und festnehmen konnten, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Bei der Waffe, die der 20-Jährige im Hosenbund trug, habe es sich lediglich um eine Attrappe gehandelt. Das Messer, das er bei sich trug, sei aus Holz gewesen. Anzeichen dafür, dass jemand bedroht wurde, gab es zunächst nicht.