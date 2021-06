Spielsüchtige Nonne kassiert Hunderttausende Dollar: Anklage wegen Betrugs und Geldwäsche

Anzeige

Los Angeles. Eine Nonne in Los Angeles hat ihr Armutsgelübde nicht sonderlich ernst genommen und über Jahre hinweg Hunderttausende Dollar gestohlen, um ihre Spielsucht zu finanzieren. Die 79-Jährige müsse sich nun wegen Betrugs und Geldwäsche verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bis 2018 habe sie mehr als zehn Jahre lang in ihrer Funktion als Rektorin einer katholischen Grundschule im Vorort Torrance rund 835.000 Dollar (rund 690.000 Euro) an Spenden, Schulgeldern und Gebühren unterschlagen, räumte die Frau laut den Staatsanwälten ein.

Sie habe über mehrere Konten verfügt, darunter über ein Sparkonto für die Schule und eines für die Begleichung von Lebenshaltungskosten dort angestellter Nonnen. Die Schule leitete die Ex-Rektorin 28 Jahre lang, inzwischen ist sie in Rente.

Die Gelder habe sie abgezweigt, um Privatausgaben zu begleichen, etwa Kreditkartengebühren und gewaltige Glücksspielausgaben, die in Kasinos aufgelaufen seien, hieß es in der Erklärung der Nonne. Ihre Anwälte ließ sie mitteilen, dass sie große Reue für das Geschehene empfinde. Sie kooperiere auch mit der Polizei und dem Erzbistum Los Angeles.

Nonne wurde die Frau im Alter von 18 Jahren, wie der Radiosender KNX-AM aus der Stellungnahme zitierte. In ihrem späteren Leben habe sie dann mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt, die ihr Urteilsvermögen getrübt hätten. Dies habe sie dazu verleitet, etwas zu tun, dass sie ansonsten nicht getan hätte.