Spendenaktion: 99-jähriger Brite singt für Kriegsveteranen

Maidstone. Ein 99 Jahre alter Brite hat mit seiner Performance eines alten Kriegsliedes bereits mehr als 2700 Pfund Spenden (umgerechnet rund 3160 Euro) für andere Kriegsveteranen gesammelt. „Ich wollte gerne Geld sammeln für die Kollegen, mit denen ich im Krieg war“, erzählte der im südenglischen Maidstone lebende Charlie Pallett der Nachrichtenagentur PA.

Dass er mittlerweile schwerhörig und als blind registriert ist, hielt den 99-Jährigen nicht davon ab, sich beim Singen seines Lieblingsliedes „Keep Right On to The End of The Road“ aufnehmen zu lassen und das Video für den guten Zweck im Netz zu verbreiten.

Hilfe für Veteranen mit körperlichen und psychische Schäden

Pallett feiert im April seinen 100. Geburtstag - statt Geschenken wünschte er sich Spenden für die Organisationen „Help for Heroes“. Diese unterstützt Veteranen, die körperliche oder psychische Schäden erlitten haben.