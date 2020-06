Spektakuläres Video: Riesen-Blitz schlägt in das Washington Monument ein

Anzeige

Anzeige

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wütete ein heftiges Gewitter in der US-Hauptstadt Washington. Blitze schlugen in das Washington Monument unweit des Weißen Hauses ein. Ein weiterer Blitz traf einen Posten der Nationalgarde. Zwei Gardisten mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitten leichte, nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Während des Sturmes protestierten dutzende Menschen in der Nähe des Weißen Hauses gegen Polizeigewalt. Hintergrund der Demonstrationen ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der in Minneapolis von einem Polizisten getötet wurde. Die Proteste gegen Rassismus halten in den USA schon tagelang an. Im Internet verglichen einige User die Blitze über Washington D.C. mit der Spannung zwischen dem Weißen Haus und den Demonstranten.