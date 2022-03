Krieg gegen Ukraine: Deutsche hamstern Speiseöl - Discounter rationieren offenbar Verkauf

Anzeige

Anzeige

Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Nach Zahlen des Deutschen Raiffeisenverbands sorgen die Ukraine und Russland insgesamt für 28 Prozent der weltweiten Weizenexporte, bei Mais und Raps sind es rund 20 Prozent. Außerdem entfällt mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion von Sonnenblumenkernen auf die beiden Länder.

Weil nun wegen des Kriegs beide Länder als Lieferanten weitgehend ausfallen, warnen Experten und Expertinnen vor dauerhaft hohen Preisen in reichen Ländern und vor Versorgungskrisen in den ärmeren - und die ersten Auswirkungen zeigen sich bereits jetzt in Deutschland. Die Preise für Speiseöle und Speisefette stiegen bereits an. Und offenbar fangen die Menschen jetzt unter anderem an, Speiseöl wie Sonnenblumenöl und Rapsöl, zu hamstern. In den Sozialen Medien kursieren zahlreiche Bilder von leeren Supermarktregalen, der Begriff „Speiseöl“ steht aktuell (Stand: 13. März 2022) in den Twitter-Trends. Außerdem zeigen einige Fotos, dass offenbar in manchen Supermärkten schon rationiert wird, also nur eine bestimmte Menge Speiseöl pro Person gekauft werden darf.

Anzeige

Anzeige

Hamsterkäufe bereits in der Pandemie

Es ist ein Verhalten, das wir schon aus der Pandemie kennen - damals waren es etwa Klopapier und Nudeln -, und das schon damals viel kritisiert wurde, weil es nur zu Panik und mehr Mangel führt. Kritik kommt nun auch wieder auf, etwa auf Twitter, wo eine Userin schreibt: „Mehl und Sonnenblumenöl hamstern. Wir haben eine Bildungsmisere epischen Ausmaßes.“

Anzeige

Satirische Kommentare zu Hamsterkäufen

Aber auch zu satirischen Bemerkungen führt das Verhalten viele. Da malt eine Nutzerin etwa ein Zukunftsszenario mit den Worten: „Kind in 5 Jahren: ‚Mama, kann es sein, dass du zu diesen Hamsterkäufern gehört hast, die damals total durchgedreht sind?‘ Mutter: ‚Sei still und trink dein Sonnenblumenöl!‘“

Anzeige

Ein anderer schreibt scherzhaft: „Entwurmungsmittel sind so 2021. 2022 ist Sonnenblumenöl ist der heiße Shice!“ Wurmmittel, die sonst etwa für Pferde und Schafe genutzt werden, wurden im vergangenen Jahr plötzlich von einigen zweckentfremdet - in der Hoffnung, dass sie gegen das Coronavirus helfen. Doch Fachleute warnten davor.

Speiseöl kein geeigneter Spritersatz

Doch die Menschen kaufen das Speiseöl offenbar nicht nur aus Angst kein Öl mehr fürs Kochen und Backen zu haben - sondern auch weil die Spritpreise in den vergangenen zwei Wochen enorm angestiegen sind. So gibt es Berichte, dass Menschen ihr Auto statt mit Benzin oder Diesel mit Pflanzen-Öl betanken wollen. Doch davon raten Experten dringend ab.