Spaziergängerin findet skelettierten Arm - Polizei entdeckt Leiche nahe Fundort

Darmstadt. Bei einem Spaziergang in einem Waldstück in Darmstadt hat eine Frau einen skelettierten menschlichen Arm entdeckt. Die Polizei suchte daraufhin am Sonntag die nähere Umgebung ab und stieß dabei nahe der Fundstelle im Unterholz auf eine Leiche, zu der nach ersten Erkenntnissen der Arm gehört. Nun laufen Ermittlungen, wer der oder die Tote war.

„Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor“, teilte die Polizei am Montag mit. Es werde auch geprüft, ob es sich um einen womöglich seit Mitte Oktober vermissten 36-jährigen Mann aus Darmstadt handelt.