Spaziergängerin findet enthauptete Bulldogge auf einem Waldweg

Erfurt. Beim Spaziergang mit ihrem Hund hat eine Frau in Erfurt den enthaupteten Kadaver einer französischen Bulldogge entdeckt. Vom Kopf des Tieres fehle noch jede Spur, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe das getötete Tier nur kurze Zeit auf einem Waldweg im Steigerwald gelegen, bevor es am Mittwoch gefunden wurde. Vermutlich sei die Hündin an anderer Stelle getötet worden.

Der Kadaver werde zur Untersuchung nach Bad Langensalza zum Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz gebracht. Auffällig sei an dem toten Tier ein großes Geschwür gewesen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu Hundehaltern mit einer französischen Bulldogge im Umfeld des Erfurter Steigerwalds machen können.