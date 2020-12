Spaziergänger legt nach Unfall beschädigtes Verkehrsschild auf Fahrbahn

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist am 05.11.2014 in Freiburg (Baden-Württemberg) an einem Einsatzort vor einem Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht zu sehen. Am Amtsgericht in Saarlouis (Saarland) beginnt am 19.06.2017 der Prozess gegen einen Mann, der mit einem getunten Wagen in eine Gruppe Jugendlicher gerast sein soll. Dabei wurden eine 14-Jährige getötet und ein 16-Jähriger schwer verletzt. (zu dpa «Prozessauftakt nach tödlichem Autorennen» vom 19.06.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++. © Quelle: dpa