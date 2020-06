Spaziergänger findet Leichenteile eines seit 18 Jahren vermissten Paares

Anzeige

Kipfenberg. Ein Spaziergänger hat in einem Wald bei Kipfenberg in Bayern die sterblichen Überreste eines seit 18 Jahren vermissten Paares gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Rechtsmediziner die Leichenteile inzwischen einem Mann und einer Frau zugeordnet, die im Jahr 2002 als vermisst gemeldet worden waren.

Todesursache wird ermittelt

Anfang Mai dieses Jahres hatte ein Mann mehrere Knochen und einen menschlichen Totenschädel gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, wie das Paar zu Tode gekommen ist.