Spanier stirbt nach Stich einer asiatischen “Riesenhornisse”

Villestro. In Spanien ist ein Mann an den Folgen eines Hornissenstichs gestorben. Der 54-Jährige hatte laut Angaben der britischen Zeitschrift “The Sun” versucht, ein Hornissennest in der Nähe seines Bienenstocks zu entfernen. Dabei habe ihm eines der Insekten in die Augenbraue gestochen.

Wie “The Sun” weiter berichtete, habe es sich bei der Hornisse um eine asiatische Riesenhornisse gehandelt, die sich derzeit in weiten Teilen der Welt verbreitet. Das Insekt wird vor allem den gefährdeten Honigbienen gefährlich, da sie die Bienen enthaupten und anschließend an ihre Nachkömmlinge verfüttern.

Für die Natur sind die Riesenhornissen also eine größere Bedrohung als für den Menschen. Dennoch würden laut “The Sun” allein in Japan, wo die Insekten ihren Ursprung haben, bis zu 50 Menschen im Jahr am Gift der Hornisse sterben. Bisher wurde die Spezies hauptsächlich in den USA gesichtet, mittlerweile scheint die Hornisse jedoch auch in Europa aufzutauchen.

NABU gibt Entwarnung

Der Naturschutzbund (NABU) gibt aber Entwarnung für Deutschland: “Die Riesenhornisse Vespa mandarinia, die aktuell in den USA als ‚Honigbienenkillerin’ und gelegentlich (bei allergischen Reaktionen) auch für den Menschen gefährliche Art Schlagzeilen macht, kommt in Deutschland nicht vor", heißt es auf der Website. Die “Honigbienenkillerin” sei darüber hinaus nicht mit der auch in Deutschland vertretenen, asiatischen Hornisse zu verwechseln, die weder für den Menschen noch die europäische Imkerei eine “essentielle Bedrohung” darstelle. Vielmehr seien Hornissen im Allgemeinen entgegen des Volksglaubens nicht gefährlicher als Wespen.