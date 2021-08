Spaniens totes Meer: das große Sterben im Mar Menor

Anzeige

Anzeige

Madrid. „Ich habe Leute am Strand weinen sehen”, erzählt Pedro García, „und Kinder, die Garnelen und Krebse aufsammeln und sie in ihre Wassereimerchen legen, um zu sehen, ob sie dort wohl leben.” Im Mar Menor hat das große Sterben eingesetzt, nicht zum ersten Mal, und es ist zum Heulen. Zu beklagen sind in den vergangenen beiden Wochen an die fünf Tonnen toter Fisch und anderes Meeresgetier. Das ist die offizielle Zahl. Pedro García von der lokalen Naturschutzgruppe Anse glaubt sie nicht. „Wir hoffen, dass die Regionalregierung eingestehen wird, dass die wirkliche Zahl etwa doppelt so hoch ist”, sagt er im Gespräch mit dem Nachrichtenportal „eldiario.es”. So oder so ist es ein Desaster.

Protestierende bilden eine Menschenkette am Mar Menor in der spanischen Stadt Murcia. © Quelle: imago images/Lagencia

Das Mar Menor (wörtlich: das „Kleinere Meer”) ist eine 180 Quadratkilometer große Lagune, ein See aus Salzwasser, der vom größeren, dem Mittelmeer, durch eine 22 Kilometer lange Landzunge aus Sand abgetrennt und nur durch eine schmale Meerenge verbunden ist. Seit den 1960er Jahren verbringen hier vor allem spanische Touristen gerne ihren Sommerurlaub; die Landzunge – La Manga („Der Ärmel”) genannt – ist komplett mit Hotels und Ferienhäusern zugebaut, große Teile der restlichen Küste sind es auch. Nirgendwo finden die Menschen ein solch ruhiges Meer wie hier, und das Wasser ist warm und klar. Normalerweise.

Anzeige

Unglück bereits lange absehbar

Dass eines Tages ein Unglück einträte, war schon vor vierzig Jahren absehbar. Im Jahr 1979 eröffnete eines der gewaltigsten Infrastrukturprojekte des 20. Jahrhunderts in Spanien: der Überlandkanal vom Tajo im Herzen Kastiliens zum Segura in der Mittelmeerprovinz Murcia. Er war heiß ersehnt worden: Er sollte endlich Wasser aus dem Norden in den trockenen Südosten bringen. Er tat es auch. Und mit dem Wasser brachte er Wohlstand. Und ökologische Probleme. Zwei Ingenieure mit Nachnamen García und Maldonado schrieben 1980 in einem Fachartikel, dass ein Großteil der landwirtschaftlichen Fläche in der Nähe des Mar Menor sicherlich nun künstlich bewässert und damit – „wie es logisch ist” – der Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger steigen werde. „Deren Einfluss auf das ökologische Gleichgewicht des Mar Menor kann fundamental sein”, schrieben sie. Es kam alles genau so.

Der Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger in der Landwirtschaft ist ein Segen für die Menschheit, der manchmal zum Fluch wird. Was die Bauer aufs Feld tun, soll ihren Pflanzen zugute kommen, aber es gibt immer einen Überschuss, der im Grund- und Oberflächenwasser landet – im konkreten Fall im Mar Menor, wo er Algen ein willkommener Nährstoff ist, so sehr, dass sie der Meeresfauna den Sauerstoff zum Atmen nehmen. Die Lagune kippt um. Das ist schon einmal 2016 passiert, zwei Mal im Laufe des Jahres 2019 und diesen Sommer wieder, katastrophaler als je.

Regionalregierung erlässt Gesetz zum Schutz des Mar Menor

Anzeige

Die verantwortliche Regionalregierung von Murcia hat lange tatenlos zugeschaut, wahrscheinlich auch deswegen, weil der Gemüseanbau im Campo de Cartagena – so heißt das Anbaugebiet beim Mar Menor – ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Region ist. Im vergangenen Sommer endlich erließ sie ein „Gesetz über die Erholung und den Schutz des Mar Menor”, das mit 75 Seiten und 86 Artikeln derart lang ist, dass es wahrscheinlich bisher kaum jemand gelesen hat. Die lokalen Naturschützer haben jedenfalls den Eindruck bleibender Tatenlosigkeit. „Es geht alles sehr langsam voran”, klagt Pedro García.

Das Meer stinkt, die Fische sterben, die Menschen weinen

Spaniens nationale Regierung hat immerhin ermittelt, wer in der Gegend seine Ländereien illegal bewässert – das betrifft etwa zehn Prozent der dortigen landwirtschaftlichen Fläche, die so schnell wie möglich wieder auf Trockenlandbau umgestellt werden sollen. Die Regionalregierung verspricht andererseits, den Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger in direkter Nachbarschaft des Mar Menor zu untersagen. Das Meer stinkt, die Fische sterben, die Menschen weinen. Es lässt sich was tun. Aber bisher ist alles zu spät und zu wenig getan worden.