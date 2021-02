Zweite Nacht in Folge: Verletzte bei Protesten nach Festnahme von Rapper in Spanien

Anzeige

Madrid. Auch in der Nacht zum Donnerstag kamen die Proteste in Spanien nach der Festnahme von Rapper Pablo Hasél wegen Majestätsbeleidigung nicht zur Ruhe. Wie die spanische Zeitung „La Vanguardia“ berichtet, kam es am Mittwochabend zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Dabei sollen nach Angaben von Behörden mindestens neun Verletzte gegeben haben und mehr als 40 Personen sollen festgenommen worden sein.

Auf den Straßen von Madrid, Barcelona und den katalonischen Städten Girona, Lleida und Tarragona haben Menschen Freiheit für den Rapper gefordert. Der Musiker Hasél, der für seine teils radikalen Texte bekannt ist, wurde wegen Beleidigung des Königshauses und der Verherrlichung von Gewalt zu neun Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Er hat bei Twitter den früheren König Juan Calos I. als „Mafiaboss“ bezeichnet.

Proteste begannen am Mittwoch friedlich

Die Proteste sind laut Bericht zunächst friedlich verlaufen. Später sollen vermummte Demonstranten die Polizisten und ihre Streifenwagen angegriffen haben. In Barcelona sollen Mülltonnen in Brand gesetzt und ganze Straßenzüge verwüstet worden sein.

Es ist bereits die zweite Nacht mit Ausschreitungen in Folge. Schon am Dienstagabend kam es unter anderem in Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca und Girona zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Dort sind 33 Personen leicht verletzt worden, 19 davon waren Polizisten.

Video Nach Festnahme eines Rappers: Erneut Krawalle in Spanien 0:58 min In Barcelona und Madrid kam es bei Protesten gegen die Verurteilung des Rappers Hasél zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. © Reuters

Zuletzt zeigte die spanische Regierung Reformwillen, um die Lage zu beruhigen. So soll das Strafgesetzbuch reformiert werden, sodass sogenannte Meinungsdelikte nicht mehr mit einer Haftstrafe geahndet werden sollen.