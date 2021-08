Späte Einsicht: Nach schwerer Corona-Infektion lässt Amerikaner sich von Impfung überzeugen

Anzeige

Louisiana/Baton Rouge. Beide glaubten nicht daran, dass das Coronavirus für sie eine Bedrohung darstelle. Cedric Daniels, 37, und Joshua Bradstreet Contreras - Onkel und Neffe - erkrankten dennoch beide schwer an Corona. Während Daniels das Krankenhaus unter anhaltender Beatmung bereits wieder verlassen konnte, liegt Neffe Joshua noch immer im künstlichen Koma. Er hatte sich vermutlich auf der Arbeit mit der Delta-Variante des Virus infiziert.

Alle Bemühungen der Familienmitglieder waren vergebens. Daniels und Contreras glaubten, nicht auf das Vakzin angewiesen zu sein. Ihr Glück: Keines der jeweiligen Familienmitglieder der beiden infizierte sich.

Lage dramatisch: Millionen Amerikaner wollen sich nicht impfen lassen

Wie Daniels und Contreras haben sich tausende Amerikaner noch nicht gegen das Virus impfen lassen. Zwar können sich nach derzeitigem Stand auch geimpfte Personen noch mit der Delta-Virusvariante infizieren, medizinischen Experten zufolge haben sie aber bis auf wenige Ausnahmen keine oder nur milde Symptome und sind so nicht auf die Behandlung und Beatmung in einem Krankenhaus angewiesen.

Cedric Daniels war der Krankenhausaufenthalt eine Lektion: “Sie sprechen davon, dass sie möglicherweise Schläuche in deinen Rachen einführen, wenn dein Sauerstoffgehalt nicht in der nächsten Stunde ansteigt, und das macht Angst”, erklärt Daniels gegenüber AP. Er sei jetzt sehr dafür, ärztlichen Anweisungen Folge zu leisten: “Wenn sie denken, dass wir uns impfen lassen sollten, dann, so meine ich, sollten wir uns impfen lassen.”

Lage in Daniels und Contreras Heimatstaat Lousianna dramatisch

Währenddessen ist die Lage in Daniels und Contreras Heimatstaat Lousiana dramatisch. Vertreter von verschiedenen Krankenhäusern zeichneten auf einer Pressekonferenz ein alarmierendes Bild: Kliniken voller Corona-Patienten, darunter Kinder, Flure voller belegter Krankentragen, weil es keine freien Betten mehr gibt. “Viele von ihnen sind geschwächt und brauchen Betreuung rund um die Uhr”, schildert James Ford, Arzt im Our Lady of the Lake Medical Center in Baton Rouge, in dem auch Daniels behandelt wurde.