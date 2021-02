Video zeigt riesigen Feuerball: Space-X-Rakete von Elon Musk explodiert erneut bei Landung

Anzeige

Erneut ist eine Rakete von Elon Musks US-Raumfahrtunternehmen SpaceX nach einem Testflug bei der Landung explodiert. Der Start des neuen Prototyps des Raumschiffs „Starship“ gelang am Mittwoch in Texas zunächst problemlos, allerdings ging die Rakete beim Versuch der Landung in einem Feuerball auf, wie Videoaufnahmen zeigen. Mit einer Explosion war bereits der erste Testflug eines „Starship“-Prototyps im Dezember geendet.

„Wir hatten erneut einen großartigen Flug nach oben. An der Landung müssen wir noch ein bisschen arbeiten“, sagte John Insprucker, führender Space-X-Ingenieur, laut CNBC während der Übertragung des Fluges auf der Webseite des Unternehmens.

Der Flug des „Starship“-SN9-Prototypen im Video

Der „Starship“-Prototyp 9 (SN9) sollte nach Angaben von Space X bei dem Test eine Höhe von rund 10 Kilometern erreichen, ähnlich wie bei dem Testflug des Vorgängerprototypen SN8 im Dezember. „Starship“ soll nach den Vorstellungen von Elon Musk bemannte Flüge zum Mars ermöglichen, möglicherweise schon in sechs Jahren.