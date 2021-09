Sophia Thiel nach Tod ihres Großvaters: „Nur ein Gefühl von Leere in mir“

Anzeige

In der vergangenen Woche hatte Fitnessinfluencerin Sophia Thiel den überraschenden Tod ihres Großvaters öffentlich gemacht. Wie tief der Schmerz noch immer sitzt, wird in einem neuen Instagram-Post der 26-Jährigen deutlich. „Mein Herz ist immer noch schwer, hab keine Energie und Kreativität für nichts… Nur ein Gefühl von Leere in mir“, schreibt Thiel.

Sie könne immer noch immer nicht richtig begreifen, was letzte Woche passiert sei und lässt dann weitere Einblicke in ihre Gefühlswelt zu: „Die Trauer kommt bei mir schubweise - vor allem nachts. Dann denke ich an all die schönen Momente, die wir zusammen hatten.“ Dann würde sie die Jacke ihres verstobenen Großvaters festhalten, die sie mit ihrer Großmutter zusammen für ihn gestrickt habe. Sophie Thiel schließt ihren Post mit den Worten: „Ich vermisse dich so sehr!“

Thiel hatte in der vergangenen Woche in ihrer Instagram-Story vom Tod ihres Großvaters berichtet. Wenige Tage zuvor sei sie noch mit ihm in Spanien im Urlaub gewesen. Die Beerdigung war laut Thiel am Donnerstag.