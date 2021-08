Bis zu 26 Grad: Mit dem September kommt der Sommer noch einmal zurück

Anzeige

Hannover. Der 1. September gilt als meteorologischer Herbstanfang, das Wetter lässt dagegen noch einmal sommerliche Gefühle aufkommen: Nach einem wechselhaften Wochenstart mit zahlreichen Schauern am Montag und Dienstag vor allem in der Südosthälfte des Landes kommt pünktlich mit dem September der Spätsommer. Im ganzen Land scheint am Mittwoch die Sonne. „Lediglich an den Alpen und im Erzgebirge kann es am Mittwoch nochmals vereinzelt zu leichten Schauern kommen“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Temperaturen von bis zu 26 Grad

Mit Temperaturen von bis zu 26 Grad wird es noch einmal sommerlich warm, so Schmidt. Dies gelte für das ganze Land und halte auch bis zum Wochenende an. „Allerdings wird es keine Hitze geben“, sagt Schmidt. Die hohen Temperaturen seien auf das Hoch „Daya“, das aus Schottland in Richtung Deutschland zieht, zurückzuführen.

Ab kommender Woche müsse allerdings auch wieder mit Regenfällen gerechnet werden, sagt Schmidt. „Reste des Hurrikans ‚Ida‘ ziehen ab Mitte kommender Woche nach Mitteleuropa.” Schmidt betont jedoch, dass dies im Herbst nicht ungewöhnlich sei und diese in Mitteleuropa als „ganz normale Tiefs“ ankämen.

Ob die Temperaturen im späteren Verlauf des Septembers nochmals deutlich über 20 Grad steigen werden und auf einen lang anhaltenden Spätsommer gehofft werden kann, könne der Meteorologe noch nicht sagen.