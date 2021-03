Sommerliches Osterwetter auf Mallorca – Temperaturen über 20 Grad

Anzeige

Aktuell ist das Wetter in Deutschland sonnig und freundlich. Aber wer sich nach der frühsommerlichen Woche auf ähnliche Temperaturen an Ostern freut, wird enttäuscht. Am Wochenende sollen die Temperaturen auf deutlich unter 20 Grad sinken, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“ gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auf der Lieblingsinsel der Deutschen sieht das anders aus. Am Osterwochenende sollen die Temperaturen auf Mallorca knapp über 20 Grad bleiben. Für Samstag und Sonntag werden in Palma bis zu 22 Grad erwartet, für Ostermontag 21 Grad.

Sonne und nur wenige Wolken auf Mallorca

Der wärmste Tag der Woche wird allerdings schon der Donnerstag: 24 Grad sollen es dann auf der Insel werden. Aber auch zum Wochenende hin bleibt Mallorca das Urlaubswetter erhalten. Zu den angenehmen Temperaturen wird die Sonne scheinen, nur wenige Wolkenfelder werden sie dabei stören, erklärt Schmidt.

Grundsätzlich sind Reisen nach Mallorca aus Deutschland wieder erlaubt, es gelten jedoch strikte Vorschriften. So gilt seit der Nacht auf Dienstag nun auch die Testpflicht für Reiserückkehrer. Nicht zuletzt viele Mallorca-Urlauber können daher nur mit negativem Testergebnis ins Flugzeug steigen.

Während es im südwestlichen Mittelmeerraum für die nächsten Tage grundsätzlich gut aussieht, muss sich Deutschland schon ab Montag wieder auf wechselhaftes Wetter einstellen, in den Mittelgebirgen ist dann sogar Schnee möglich.