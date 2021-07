Sommerlicher Süden, Wolken und Regen im Norden

Anzeige

Offenbach. Das Wetter hat in den kommenden Tagen in Deutschland zwei Gesichter. So muss nach Norden und Nordwesten häufiger mit dichten Wolkenfelder und ein paar Spritzern Regen gerechnet werden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag. Im Süden und Südwesten hingegen ist auch länger anhaltender Sonnenschein möglich. Der Unterschied spiegelt sich auch bei den Höchstwerten wieder: Während in der Nordhälfte die Temperaturen höchstens zwischen 20 und 25 Grad liegen, werden südlich der Mittelgebirge 24 bis 29 Grad erwartet.

Am Donnerstag dürfte die Sonne dann auch im Norden deutlich öfter und länger zu sehen sein. Lediglich an der Nordsee rechnen die Meteorologen dann noch mit dichten Wolken. Bei den Temperaturen holt der Norden allerdings nicht so schnell auf, es bleibt bei maximal 19 bis 24 Grad, während im Süden örtlich sogar die 30-Grad-Marke erreicht werden könnte.

Zum Wochenende könnte diese Wetterberuhigung aber auch schon wieder vorbei sein - die Meteorologen rechnen mit neuen Gewittern, die sich von Südwesten aus ausbreiten.