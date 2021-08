Sommer auf Zeit: Kommende Woche wird es wieder kühler

Anzeige

Anzeige

Der Sommer ist zurück: Seit Mittwoch steigen die Temperaturen in Deutschland wieder. Nur im hohen Norden und an den Küstenregionen wird es nicht ganz so warm, erklärt Meteorologin Janina Lersch von “Wetterkontor”. Dort würden sich die Temperaturen bei etwas über 20 Grad einpendeln. “Weiter im Landesinneren haben wir dann schon richtige Sommertage. In Hamburg werden es um die 27 Grad”, sagt die Expertin. In Berlin werde es am Freitag sogar heiß: Knapp über 30 Grad werden in der Hauptstadt erwartet.

“Generell ist es im Süden noch etwas wärmer als im Norden”, erklärt Lersch. Im Breisgau und am Hochrhein werden es bis zu 33 Grad werden. Auch in Bayern und der Pfalz werden zum Wochenende hin ähnliche Temperaturen erwartet. “Es ist fast flächendeckend heiß im Süden. Es können sich lokal aber auch kleinere Schauer und Gewitter bilden”, sagt die Meteorologin.

Pünktlich zum Start der neuen Woche kühlen sich die Temperaturen aber wieder ab. “Bis einschließlich Sonntag ist es sommerlich. Ab Montag sieht es wieder wechselhafter und kühler aus”, bremst Lersch die Sommer-Euphorie. Im Süden könnten zwar noch Temperaturen von etwas über 25 Grad erreicht werden, jedoch kühlt es sich bis Dienstag in ganz Deutschland weiter ab. “Da kann man froh sein, wenn es in manchen Regionen noch über 20 Grad werden - und das Wetter wird deutlich wechselhafter”, sagt die Meteorologin.