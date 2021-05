Sommertemperaturen in Deutschland: Wann wird die 30-Grad-Marke geknackt?

Anzeige

Seit dem vergangenen Wochenende hat der Sommer endlich Deutschland erreicht. Zumindest wettertechnisch – offizieller kalendarischer Sommeranfang ist nämlich erst am Dienstag (1. Juni). Doch bleibt es nun so warm? Oder handelt es sich wieder nur um ein kurzes Hoch? Wir haben bei einem Wetterexperten nachgefragt.

Insgesamt bleibt das Wetter freundlich

Der Dienstag, der den meteorologischen Sommeranfang markiert, ist in ganz Deutschland sommerlich: Während es im Süden und Westen sonnig wird, kann es im Osten und Norden etwas bewölkt bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern, an Oder und der Neiße kann es zu abendlichen Schauern kommen, Unwetter sind jedoch nicht zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 bis 24 Grad. Im Westen und Südwesten können es sogar 26 Grad werden.

Zwei Tiefdruckgebiete bestimmen das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch stehen Teile von Deutschland unter dem Einfluss von Tiefdruckgebieten: Im Norden zieht ein kleineres Tief über die Küsten in Richtung Dänemark, sodass in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen mit vereinzelten Schauern gerechnet werden muss. Von Frankreich kommend trägt ein zweites Tief Schauer und Gewitter nach Baden-Württemberg, in das Saarland und in die Pfalz. Zwischen diesen beiden Tiefdruckgebieten erstreckt sich ein Schönwetterstreifen, der sich von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern zieht. Die Temperaturen bleiben trotz des Einflusses durch die Tiefdruckgebiete warm: Im Norden sind 17 bis 21 Grad zu erwarten. Im restlichen Deutschland steigen die Temperaturen auf 20 bis 27 Grad mit den höchsten Werten an Mosel, Rhein und Saar. „Allerdings sind keine Temperaturrekorde zu erwarten“, so Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“.

Das Fronleichnamswetter ist wechselhaft

„Am Donnerstag, Fronleichnam, ist das Wetter wechselhaft und es kann gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen“, erläutert der Wetterexperte. Im Nordosten und Osten ist es heiter und leicht bewölkt, aber es bleibt trocken. Sonst gibt es viele Wolken und vor allem in der Westhälfte und im Süden muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte belaufen sich auf 21 bis 26 Grad. Die warmen Temperaturen bleiben Deutschland dementsprechend weiter erhalten.

Ausblick auf das Wochenendwetter

Eine gute Nachricht für das kommende Wochenende gibt es auch noch: Es bleibt weiterhin warm. Aber: Die 30-Grad-Marke wird wohl vorerst noch nicht geknackt. Nur etwas nass könnte es werden: „Es kann zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen, vor allem im Westen und im Süden“, warnt der Diplom-Meteorologe von „Wetterkontor“.