Vater missbrauchte eigene Kinder: 39-Jähriger zu über sechs Jahren Haft verurteilt

Anzeige

Anzeige

Wuppertal. Ein Familienvater aus Solingen ist wegen des Missbrauchs seiner eigenen Kinder zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der 39-Jährige war im vergangenen Sommer auf einem Campingplatz in Rösrath festgenommen worden. „Er wusste genau, was er tut“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Bremer am Wuppertaler Landgericht am Freitag.

Der Pädophile hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt und dabei sechs weitere Verdächtige belastet. Er war Teil eines größeren Pädophilen-Netzwerks mit Verbindungen zu den beiden großen Kindesmissbrauchskomplexen von Münster und Bergisch Gladbach.

Als er mit dem Missbrauch seiner Tochter begann, sei diese neun Jahre alt gewesen, hieß es in der Urteilsbegründung. Angefeuert von seiner Chat-Gruppe hätten sich die Taten dann gesteigert. Obwohl er bereits unter Verdacht gestanden habe und seine Wohnung durchsucht worden sei, habe er auch noch begonnen, seinen Sohn sexuell zu missbrauchen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.