Solingen: Mutter soll fünf ihrer Kinder umgebracht haben - Polizei ermittelt nach erschütterndem Fund

Solingen. Eine 27-jährige Mutter soll in Solingen fünf ihrer Kinder umgebracht haben. Die Mutter habe sich danach im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf die Gleise begeben, aber verletzt überlebt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Die zuständige Polizei in Wuppertal bestätigte das am Donnerstag zunächst nicht. Zuvor hatte „Bild.de“ berichtet. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber „Bild“: „Zum Motiv können wir noch nichts sagen. Die Mutter muss befragt werden.“

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle. Die Leichen wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen.

Solingen: Keine Angaben über Eltern

Laut Polizei laufen die Ermittlungen. Über das Alter der Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Solingen liegt im Bergischen Land, rund 35 Kilometer von Düsseldorf entfernt.

Haben Sie oder Bekannte Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (evangelisch)

0800 - 111 0 222 (römisch-katholisch)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

Im Internet: www.telefonseelsorge.de