Solingen. In Solingen in Nordrhein-Westfalen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Die Kinder seien in einer Privatwohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Wer die Kinder entdeckte, wurde nicht mitgeteilt. Auch Angaben zur Todesursache und etwaigen Verdächtigen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.

In dem Mehrfamilienhaus sind Polizei und Notärzte im Einsatz.