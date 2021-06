Zwei Schülerinnen infiziert: Abi-Jahrgang aus Solingen muss in Quarantäne

Anzeige

Solingen. Wegen der Corona-Infektion zweier Schülerinnen mit der Delta-Variante des Coronavirus muss ein ganzer Abi-Jahrgang aus Solingen in Quarantäne. Das hat ein Sprecher der Stadt am Mittwoch bestätigt. Zuvor hatte der WDR berichtet. Zwei Abiturientinnen, die an Gottesdienst und Entlassfeier teilgenommen hatten, waren positiv auf die Delta-Variante getestet worden. Beide Veranstaltungen fanden im Freien statt und sahen ausreichende Abstände, aber keine Maskenpflicht vor.

Wer engeren Kontakt zu den Infizierten hatte, war bereits in Quarantäne geschickt worden. Nachdem am Mittwoch klar war, dass es sich tatsächlich um die vermutlich hoch ansteckende Delta-Variante handelt, die auch im Freien infektiöser ist, sei die Quarantäne auf den gesamten Abi-Jahrgang ausgeweitet worden.