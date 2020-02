Sohn (2) von Influencerin Kassady Bingham stirbt an Leukämie

Anzeige

Die amerikanische Influencerin Kassady Bingham (26) teilt ihre Trauer auf Instagram: Vor zwei Tagen ist ihr zweijähriger Sohn Milo an Leukämie gestorben, wie sie ihren Followern in einem Post mitteilt. Auf Instagram hat sie schon in den Jahren zuvor immer ihr Familienleben geteilt: Nach Sohn Lucca (3) kam Milo auf die Welt - doch schon als Säugling wurde Leukämie bei ihm diagnostiziert.

“Milo ist heute Morgen nach Hause zu Jesus gegangen. Er hat seinen Kampf nicht verloren, er hat die größte Belohnung erhalten: himmlische Heilung. Ich habe noch nie einen solchen Schmerz gespürt”, schreibt Kassady zu einem der letzten Bilder mit ihrem Sohn.

In zwei weiteren Posts zeigt sie sich, wie sie den bereits toten Milo in den Armen hält. “Ich konnte ihn nicht gehen lassen”, schreibt sie dazu. “Er sah so friedlich aus wie nie zuvor, sogar fast, als würde er lächeln.”

RND/hsc