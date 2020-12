Sogar 18 Verletzte bei Amokfahrt von Trier - sechs davon schwer

Anzeige

Trier. Bei der Amokfahrt mit einem Auto in der Trierer Innenstadt vom Dienstag hat sich die Zahl der Verletzten auf 18 erhöht. Darunter seien sechs Schwerverletzte, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier, Peter Fritzen, am Mittwoch mit. Zudem gebe es fünf Todesopfer. Am Dienstagabend war von 14 Verletzten die Rede gewesen. Inzwischen habe es noch Nachmeldungen gegeben. „18 Verletzte ist der aktuellste Stand“, sagte Fritzen.

Staatsanwaltschaft und Polizei Trier gaben in einer gemeinsamen Pressemitteilung zudem an, dass alle Todesopfer deutsche Staatsangehörige waren. Der getötete 45-jährige Vater und seine getötete neuneinhalb Wochen alte Tochter hätten zudem auch die griechische Staatsbürgerschaft gehabt. Ebenfalls deutsch-griechisch waren sein anderthalbjähriger Sohn sowie die Mutter der Kinder. Unter den Verletzten befindet sich ein luxemburgischer Staatsbürger sowie eine Person, der sowohl einen deutschen als auch einen niederländischen Pass hat.

Amokfahrer machte „wechselnde, in Teilen nicht nachvollziehbare Angaben“

Das Tatmotiv ist nach wie vor unbekannt. Der Unfallverursacher hat laut Ermittlern in den ersten Vernehmungen „wechselnde und in Teilen nicht nachvollziehbare Angaben“ gemacht. Die Vernehmung soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Trauer und Entsetzen nach Amokfahrt in Trier. Nach wie vor gibt es keine Hinweise darauf, warum der Mann am Dienstagnachmittag in der Fußgängerzone der Stadt Menschen überfuhr.

Gegen den mutmaßlichen Täter erging am Mittwoch Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in fünf Fällen sowie des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in 18 weiteren Fällen. Nach bisherigen Erkenntnissen steuerte der 51-jährige Deutsche aus dem Kreis Trier-Saarburg am Dienstag betrunken einen PS-starken Sportgeländewagen gezielt in Menschen in der Fußgängerzone von Trier.