„Der Traum ist wahr geworden“: Sofia Jirau ist das erste Victoria‘s-Secret-Model mit Downsyndrom

Viele Models träumen davon, sie hat es geschafft: Sofia Jirau ist Teil der Modemarke Victoria‘s Secret geworden. Das besondere: Die 24-Jährige ist das erste Model der Marke mit Downsyndrom.

„Ich habe davon geträumt, ich habe daran gearbeitet und heute ist der Traum wahr geworden. Endlich kann ich dir mein großes Geheimnis verraten“, schrieb Jirau auf Spanisch auf ihrem Instagram-Profil. „Ich bin das erste Victoria‘s-Secret-Model mit Downsyndrom!“

Jirau hat Berichten zufolge vor drei Jahren mit dem Modeln angefangen. Auf der Plattform Instagram folgen ihr inzwischen über 200.000 Nutzer. Die aus Puerto Rico stammende Frau zeigt sich dort regelmäßig mit professionellen Bildern.

Ihr Motto? „Inspiring the world to accomplish their dreams“ (deutsch: Inspiriere die Welt, Träume zu verwirklichen). Einen ihrer Träume hat Jirau nun verwirklicht: Zusammen mit 17 weiteren Models posiert sie für die neue Kampagne der Dessousmarke Victoria‘s Secret. Dabei ist sie das einzige Model mit Downsyndrom.

Jirau ist erst das zweite Model aus Puerto Rico, das für die Marke Victoria‘s-Secret posiert. Vor ihr hatte die 33-jährige Joan Smalls dies getan. Einen wichtigen Schritt hatte Jirau bereits vor zwei Jahren: Damals lief sie das erste Mal für die New Yorker Fashion Week.