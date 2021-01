So schwer ist die Suche nach einem Impftermin in Rathenow

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Impfungen sind seit rund zwei Wochen in Deutschland möglich. Doch in einigen Regionen scheint es ziemlich schwer zu sein, einen Termin zu bekommen. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet, musste ein „MAZ“-Redakteur in Rathenow (Brandenburg) dafür drei Tage rumtelefonieren.

Der Journalist wollte einen Impftermin für seine Schwiegermutter ausmachen: Dafür müsse man eigentlich nur die Corona-Hotline 116 117 anrufen und sich durch das Menü wählen, doch bei jedem seiner Versuche ertönte nur das Besetztzeichen. Später wurde er sogar mit einer anderen Anruferin verbunden, die ebenfalls ein Termin machen wollte.

Die Hotline schien demnach völlig überlastet zu sein. Wie es in dem Bericht heißt, habe der Redakteur bisher immer noch keinen keinen Termin für seine Schwiegermutter bekommen. Derweil habe die Gesundheitsministerin von Brandenburg, Ursula Nonnemacher, laut der „MAZ“ um Geduld gebeten.