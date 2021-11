Giftiger Smog: Neu Delhi schließt Schulen und Kraftwerke – Fahrverbot für Lastwagen

Anzeige

Anzeige

Neu Delhi. Auf Anordnung des Umweltministeriums sind am Mittwoch in der indischen Hauptstadt Neu Delhi Schulen und mehrere Kohlekraftwerke geschlossen worden. Grund war der dichte Smog, der die Millionen-Metropole und benachbarte Unionsstaaten besonders in den Morgenstunden überzog.

Darüber hinaus ordnete die Kommission für Luftqualitätsmanagement einen Baustopp bis zum 21. November an und verhängte ein Verbot für Lastwagen, die nicht lebensnotwendige Güter transportieren. Das Gremium wies die Unionsstaaten an, die Hälfte der Beschäftigten in allen privaten Büros zur Arbeit von zu Hause aus zu ermutigen.

Feinstaubwerte um das Siebenfache über dem Grenzwert

Anzeige

Trotz einer gewissen Verbesserung der Luft in Neu Delhi in den vorangegangenen zwei Tagen lagen die Messwerte für Feinstaub am Mittwoch immer noch um das Siebenfache über dem Grenzwert und stiegen in einigen Teilen der Stadt auf über 300 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Weltgesundheitsorganisation gibt den sicheren Wert für die winzigen, giftigen Partikel mit 25 an.

Pendler fahren in Neu Delhi inmitten von morgendlichem Dunst und giftigem Smog. © Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Oberster Gerichtshof fordert „unmittelbare und dringende“ Maßnahmen

Derzeit berät das oberste Gericht in Indien, ob die Hauptstadt in einen Lockdown gehen sollte. Die Stadt wird vor allem morgens von einer dicken, grauen Smogdecke eingehüllt. Wetterexperten warnten vor einer Verschlechterung der Luftqualität vor dem Eintreffen kalter Winde in der nächsten Woche, die den Smog wegblasen würden.

Anzeige

Bereits Anfang November sank die Luftqualität in der Hauptstadt. Dies veranlasste den Obersten Gerichtshof zu einer Warnung: Er wies die Regierungen der Staaten und des Bundes an, „unmittelbare und dringende“ Maßnahmen zu ergreifen, um die Krise zu bewältigen.

In mehreren Studien wurde geschätzt, dass jedes Jahr mehr als eine Million Inder an Krankheiten sterben, die auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind.