Slowakei: Autobus voller Kinder stürzt von Bergstraße

Bratislava. Auf dem Weg in ein Ferienlager ist in der Slowakei ein Autobus von einer Bergstraße abgekommen und in einen Wald gestürzt. Vier Kinder und ein Erwachsener seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Feuerwehr am Montag mit. Alle Verletzten seien außer Lebensgefahr, erklärte Bildungsminister Branislav Gröhling dem TV-Nachrichtensender TA3. Der Politiker hatte das Ferienlager für sozial benachteiligte Kinder eröffnen sollen und fuhr stattdessen an die Unfallstelle auf dem Gebiet der Berggemeinde Korytnica. In dem Bus befanden sich nach Polizeiangaben 29 Kinder und drei Erwachsene.

Der Fahrer sagte im Fernsehen, er sei auf der steilen Bergstraße einem entgegenkommenden Lastwagen ausgewichen und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei bestätigte nach einem Test, dass der Fahrer keinen Alkohol im Blut gehabt habe.